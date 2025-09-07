Vide-greniers Marmande

Vide-greniers Marmande dimanche 7 septembre 2025.

Esplanade de Maré Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

GRAND VIDE-GRENIER Dimanche 7 septembre 2025

2 € le mètre

Sur place buvette, pâtisseries & glaces maison, food truck… de quoi chiner et se régaler !

Venez dénicher la perle rare et passer un moment convivial en famille ou entre amis .

Esplanade de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 08 70 88 globetrottaide@gmail.com

English : Vide-greniers

GRAND VIDE-GRENIER ? Sunday, September 7, 2025

German : Vide-greniers

GROSSER FLOHMARKT ? Sonntag, 7. September 2025

Italiano :

GRANDE PULIZIA DI FINESTRE ? Domenica 7 settembre 2025

Espanol : Vide-greniers

GRAN LIMPIEZA DE VENTANAS Domingo 7 de septiembre de 2025

