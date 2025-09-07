Vide-greniers Marmande
Vide-greniers Marmande dimanche 7 septembre 2025.
Vide-greniers
Esplanade de Maré Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
GRAND VIDE-GRENIER Dimanche 7 septembre 2025
2 € le mètre
Sur place buvette, pâtisseries & glaces maison, food truck… de quoi chiner et se régaler !
Venez dénicher la perle rare et passer un moment convivial en famille ou entre amis .
Esplanade de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 08 70 88 globetrottaide@gmail.com
English : Vide-greniers
GRAND VIDE-GRENIER ? Sunday, September 7, 2025
German : Vide-greniers
GROSSER FLOHMARKT ? Sonntag, 7. September 2025
Italiano :
GRANDE PULIZIA DI FINESTRE ? Domenica 7 settembre 2025
Espanol : Vide-greniers
GRAN LIMPIEZA DE VENTANAS Domingo 7 de septiembre de 2025
