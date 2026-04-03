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Vide-greniers Marolles-sous-Lignières

Vide-greniers Marolles-sous-Lignières

Vide-greniers Marolles-sous-Lignières lundi 25 mai 2026.

Ville : 10130 Marolles-sous-Lignières

Département : Aube

Début : 2026-05-25T07:00:00

Fin : 2026-05-25T18:00:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Marolles-sous-Lignières

Vide-greniers

Marolles-sous-Lignières Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Lundi 25 mai MAROLLES-SOUS-LIGNIERES Vide-greniers. De 7h à 18h.

Organisé par le comité des fêtes.

Inscriptions et renseignements +33 (0)7 82 28 00 85 ; lesbourdin@wanadoo.fr

Tarif 2 € le mètre linéaire   .

Marolles-sous-Lignières 10130 Aube Grand Est +33 7 82 28 00 85  lesbourdin@wanadoo.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Marolles-sous-Lignières a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance