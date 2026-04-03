Vide-greniers Marolles-sous-Lignières
Vide-greniers Marolles-sous-Lignières lundi 25 mai 2026.
Marolles-sous-Lignières
Vide-greniers
Marolles-sous-Lignières Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Lundi 25 mai MAROLLES-SOUS-LIGNIERES Vide-greniers. De 7h à 18h.
Organisé par le comité des fêtes.
Inscriptions et renseignements +33 (0)7 82 28 00 85 ; lesbourdin@wanadoo.fr
Tarif 2 € le mètre linéaire .
Marolles-sous-Lignières 10130 Aube Grand Est +33 7 82 28 00 85 lesbourdin@wanadoo.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Marolles-sous-Lignières a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance