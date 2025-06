Vide-greniers Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement 22 juin 2025 12:00

Bouches-du-Rhône

Vide-greniers Dimanche 22 juin 2025 de 12h à 19h30. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 12:00:00

fin : 2025-06-22 19:30:00

Date(s) :

2025-06-22

Mai, et son traditionnel vide grenier de printemps au Couvent.

Cette année encore, une cinquantaine de participant∙es s’installeront sur les terrasses pour vous proposer bibelots, objets, meubles, vaisselle, ou autres curiosités … .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

May, and its traditional spring garage sale at Le Couvent.

German :

Mai und sein traditioneller Frühjahrsflohmarkt im Kloster.

Italiano :

Maggio, e la tradizionale vendita di garage di primavera al Couvent.

Espanol :

De mayo, y su tradicional venta de garaje de primavera en el Couvent.

L’événement Vide-greniers Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille