Vide-greniers Mathaux
Vide-greniers Mathaux dimanche 14 juin 2026.
Mathaux
Vide-greniers
Mathaux Aube
Tarif : – – Eur
2
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Place aux bonnes affaires ! Venez chiner de beaux objets sur le vide-grenier de Mathaux. Pour cette édition, ce sont près de 70 exposants qui se rassemblent pour cette journée en toute convivialité !
Il faudra se lever aux aurores pour dénicher les trouvailles les plus rares !
Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire au préalable.
#videgreniers2026 2 .
Mathaux 10500 Aube Grand Est +33 6 09 95 64 26 raymondluck@hotmail.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Mathaux a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne