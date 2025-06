Vide-greniers Place de la Libération Maubourguet 29 juin 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Vide-greniers Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 07:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Venez chiner au vide grenier organisé par ARTHESIA

Nombreuses animations buvette, sandwichs, frites, crêpes, gateaux.

Venez chiner, dénicher des trésors et profiter d’une ambiance conviviale avec l’association ARTHESIA .

Venez passer une belle journée de découvertes et de bonnes affaires !

Place de la Libération MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 53 52 68 mairie@ville-maubourguet.fr

English :

Come and browse at the garage sale organized by ARTHESIA

Lots of entertainment: refreshments, sandwiches, French fries, crêpes, cakes.

Come and browse, find treasures and enjoy a friendly atmosphere with the ARTHESIA association.

Come and enjoy a great day of discoveries and bargains!

German :

Stöbern Sie auf dem von ARTHESIA organisierten Flohmarkt

Zahlreiche Animationen: Getränkestand, Sandwiches, Pommes frites, Crêpes, Kuchen.

Kommen Sie und stöbern Sie nach Schätzen und genießen Sie die gesellige Atmosphäre mit dem Verein ARTHESIA.

Verbringen Sie einen schönen Tag voller Entdeckungen und Schnäppchen!

Italiano :

Venite a caccia di occasioni al mercatino dell’usato organizzato da ARTHESIA

Tanti intrattenimenti: rinfreschi, panini, patatine, crêpes, torte.

Venite a caccia di tesori e godetevi l’atmosfera amichevole con l’associazione ARTHESIA.

Venite a godervi una grande giornata di scoperte e occasioni!

Espanol :

Venga a buscar gangas en el mercadillo organizado por ARTHESIA

Mucha animación: refrescos, bocadillos, patatas fritas, crepes, pasteles.

Venga a buscar tesoros y disfrute de un ambiente agradable con la asociación ARTHESIA.

Venga a disfrutar de un gran día de descubrimientos y gangas

