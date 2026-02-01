Vide-greniers Place de la Libération Maubourguet
Vide-greniers Place de la Libération Maubourguet dimanche 22 février 2026.
Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-22
Venez chiner au vide-greniers organisé par l'association Arthésia.
Buvette et restauration sur place.
Une belle journée de découvertes et de bonnes affaires en perspective.
Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 53 52 68 mairie@ville-maubourguet.fr
English :
Come and browse at the garage sale organized by the Arthésia association.
Refreshments and catering on site.
A great day of discoveries and bargains in prospect.
