Vide-greniers

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Venez chiner au vide-greniers organisé par l’association Arthésia.

Buvette et restauration sur place.

Une belle journée de découvertes et de bonnes affaires en perspective.

.

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 53 52 68 mairie@ville-maubourguet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and browse at the garage sale organized by the Arthésia association.

Refreshments and catering on site.

A great day of discoveries and bargains in prospect.

L’événement Vide-greniers Maubourguet a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65