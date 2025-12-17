Vide-greniers

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Venez chiner au vide-greniers organisé par Football Club du Val d’Adour.

Venez passer une belle journée de découvertes et de bonnes affaires.

Buvette et restauration sur place.

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Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 81 73 01 fcva.secretariat@gmail.com

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English :

Come and bargain hunt at the garage sale organized by Football Club du Val d’Adour.

Come and enjoy a day of discoveries and bargains.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers Maubourguet a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65