Vide-greniers Place de la Libération Maubourguet
Vide-greniers Place de la Libération Maubourguet dimanche 12 avril 2026.
Vide-greniers
Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Vide-greniers festif proposé par l’association Court’Echelle/Maison des Familles.
Il y aura des stands, une buvette, des crêpes, un food-truck, des animations pour les enfants…
.
Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 65 34 15 27 contactcourtechelle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festive garage sale organized by the Court’Echelle/Maison des Familles association.
There will be stalls, a refreshment stand, crêpes, a food-truck, entertainment for children?
L’événement Vide-greniers Maubourguet a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Maubourguet (Hautes-Pyrénées)
- Vide-greniers Place de la Libération Maubourguet 29 mars 2026
- Loto Club autonome de solidarité MAUBOURGUET Maubourguet 29 mars 2026
- Chasse aux oeufs Médiathèque Maubourguet 4 avril 2026
- Vide-greniers Place de la Libération Maubourguet 5 avril 2026
- Théâtre musical Théogonie MAUBOURGUET Maubourguet 11 avril 2026