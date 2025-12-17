Vide-greniers

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Vide-greniers festif proposé par l’association Court’Echelle/Maison des Familles.

Il y aura des stands, une buvette, des crêpes, un food-truck, des animations pour les enfants…

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Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 65 34 15 27 contactcourtechelle@gmail.com

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English :

Festive garage sale organized by the Court’Echelle/Maison des Familles association.

There will be stalls, a refreshment stand, crêpes, a food-truck, entertainment for children?

L’événement Vide-greniers Maubourguet a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65