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Vide-Greniers Messon

Vide-Greniers Messon

Vide-Greniers Messon dimanche 24 mai 2026.

Ville : 10190 Messon

Département : Aube

Début : 2026-05-24T08:00:00

Fin : 2026-05-24T18:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Messon

Vide-Greniers

Messon Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

100 exposants
2€ le mètre linéaire   .

Messon 10190 Aube Grand Est +33 7 81 60 74 43  videgreniers.messon@gmail.com

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English :

L’événement Vide-Greniers Messon a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne