Messon

Vide-Greniers

Messon Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

100 exposants

2€ le mètre linéaire .

Messon 10190 Aube Grand Est +33 7 81 60 74 43 videgreniers.messon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-Greniers Messon a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne