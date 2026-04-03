Vide-greniers Metz-Robert
Vide-greniers Metz-Robert dimanche 26 juillet 2026.
Metz-Robert
Vide-greniers
Metz-Robert Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 26 juillet METZ-ROBERT Vide-greniers. De 7h à 18h.
Organisé par le comité des fêtes.
Pas de prêt de table.
Tarif 4 € les 5 mètres linéaires.
Inscriptions et renseignements +33 (0)6 43 98 23 06 ; marylinebayri@yahoo.fr .
Metz-Robert 10210 Aube Grand Est +33 6 43 98 23 06 marylinebayri@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers Metz-Robert a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Metz-Robert (Aube)
- Un dimanche à la campagne Metz-Robert 26 avril 2026