Metz-Robert

Vide-greniers

Metz-Robert Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Dimanche 26 juillet METZ-ROBERT Vide-greniers. De 7h à 18h.

Organisé par le comité des fêtes.

Pas de prêt de table.

Tarif 4 € les 5 mètres linéaires.

Inscriptions et renseignements +33 (0)6 43 98 23 06 ; marylinebayri@yahoo.fr .

Metz-Robert 10210 Aube Grand Est +33 6 43 98 23 06 marylinebayri@yahoo.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Metz-Robert a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance