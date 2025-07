Vide-greniers Miramont-de-Guyenne

Vide-greniers Miramont-de-Guyenne dimanche 14 septembre 2025.

Vide-greniers

Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Venez nombreux chiner et donner une seconde vie aux objets présents lors du vide-greniers organisé par l’association Mir’Anima. Buvette et restauration rapide sur place. Présence de producteurs locaux.

Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 07 56 14 miranima.asso@gmail.com

English : Vide-greniers

Come along to the garage sale organized by the Mir’Anima association. Refreshments and fast food on site. Local producers present.

German : Vide-greniers

Kommen Sie zahlreich zum Stöbern und geben Sie den vorhandenen Gegenständen ein zweites Leben bei dem vom Verein Mir’Anima organisierten Flohmarkt. Getränke und Schnellimbiss vor Ort. Präsenz von lokalen Produzenten.

Italiano :

L’associazione Mir’Anima organizza un mercatino dell’usato, dove è possibile trovare occasioni e dare una seconda vita agli oggetti in vendita. Ristoro e fast food sul posto. Presenti produttori locali.

Espanol : Vide-greniers

La asociación Mir’Anima organiza una venta de garaje en la que se pueden encontrar gangas y dar una segunda vida a los objetos en venta. Refrescos y comida rápida in situ. Presencia de productores locales.

