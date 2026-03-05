Vide-greniers Miramont-de-Guyenne
Vide-greniers Miramont-de-Guyenne dimanche 29 mars 2026.
Vide-greniers
Boulevard Georges Clémenceau Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-29
Venez nombreux chiner et donner une seconde vie aux objets présents lors du vide-greniers organisé par la Maison Familiale Rurale. Vêtements, fournitures, livres et bien plus encore !
Boulevard Georges Clémenceau Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 30 84 91 oceane62190@icloud.com
English : Vide-greniers
The Maison Familiale Rurale is organizing a garage sale to give a second life to the items on display. Clothes, supplies, books and much more!
