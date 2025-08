Vide-greniers Mittersheim

Vide-greniers Mittersheim dimanche 7 septembre 2025.

Vide-greniers

Rue du port port de plaisance, canal de la Sarre Mittersheim Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Venez chiner au port de plaisance de Mittersheim ! Restauration sur place.Tout public

+33 6 30 84 76 69

English :

Come and bargain at Mittersheim marina! Catering on site.

German :

Kommen Sie zum Stöbern in den Jachthafen von Mittersheim! Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Venite a caccia di occasioni nel porto turistico di Mittersheim! Ristorazione in loco.

Espanol :

Venga a buscar gangas al puerto deportivo de Mittersheim Catering in situ.

L’événement Vide-greniers Mittersheim a été mis à jour le 2025-08-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG