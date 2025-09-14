Vide-greniers Molins-sur-Aube

Vide-greniers Molins-sur-Aube dimanche 14 septembre 2025.

Vide-greniers

Le Clos Vitry Molins-sur-Aube Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 08:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Envie de faire de bonnes affaires ? Rendez-vous au vide-grenier de Molins-sur-Aube !

Retrouvez une cinquantaine d’exposants pour cette journée. Il ne restera plus qu’à chiner et ouvrir l’oeil pour dégoter des objets remarquables !

Buvette et restauration sur place. .

Le Clos Vitry Molins-sur-Aube 10500 Aube Grand Est +33 6 75 61 29 74

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-greniers Molins-sur-Aube a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne