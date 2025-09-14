Vide-greniers Molins-sur-Aube
Vide-greniers Molins-sur-Aube dimanche 14 septembre 2025.
Le Clos Vitry Molins-sur-Aube Aube
Début : 2025-09-14 08:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Envie de faire de bonnes affaires ? Rendez-vous au vide-grenier de Molins-sur-Aube !
Retrouvez une cinquantaine d’exposants pour cette journée. Il ne restera plus qu’à chiner et ouvrir l’oeil pour dégoter des objets remarquables !
Buvette et restauration sur place. .
Le Clos Vitry Molins-sur-Aube 10500 Aube Grand Est +33 6 75 61 29 74
L’événement Vide-greniers Molins-sur-Aube a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne