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AGENDA · Molins-sur-Aube

Vide-greniers Molins-sur-Aube

dimanche 13 septembre 2026 · Molins-sur-Aube

Vide-greniers Molins-sur-Aube

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le Clos Vitry
Ville
10500 Molins-sur-Aube
Département
Aube
Tarif
2 Gratuit

Molins-sur-Aube

Vide-greniers

Le Clos Vitry Molins-sur-Aube Aube

Tarif : – – Eur
2
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Envie de faire de bonnes affaires ? Rendez-vous au vide-grenier de Molins-sur-Aube !

Retrouvez une cinquantaine d’exposants pour cette journée. Il ne restera plus qu’à chiner et ouvrir l’oeil pour dégoter des objets remarquables !

Buvette et restauration sur place.

#videgreniers2026 2  .

Le Clos Vitry Molins-sur-Aube 10500 Aube Grand Est +33 6 08 52 81 69 

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English :

L’événement Vide-greniers Molins-sur-Aube a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne