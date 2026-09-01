Vide-greniers Molins-sur-Aube
dimanche 13 septembre 2026 · Molins-sur-Aube
Informations pratiques
Molins-sur-Aube
Vide-greniers
Le Clos Vitry Molins-sur-Aube Aube
Tarif : – – Eur
2
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Envie de faire de bonnes affaires ? Rendez-vous au vide-grenier de Molins-sur-Aube !
Retrouvez une cinquantaine d’exposants pour cette journée. Il ne restera plus qu’à chiner et ouvrir l’oeil pour dégoter des objets remarquables !
Buvette et restauration sur place.
#videgreniers2026 2 .
Le Clos Vitry Molins-sur-Aube 10500 Aube Grand Est +33 6 08 52 81 69
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English :
L’événement Vide-greniers Molins-sur-Aube a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne