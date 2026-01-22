Vide-greniers Montayral
Vide-greniers Montayral dimanche 26 avril 2026.
Vide-greniers
Salle des fêtes de mortefond Montayral Lot-et-Garonne
Vide-greniers organisé par l’APE de Montayral à la salle des fêtes de mortefond.
Salle des fêtes de mortefond Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 89 29 36
English : Vide-greniers
Garage sale organized by the APE de Montayral at the mortefond village hall.
