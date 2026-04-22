Montbouy

Vide-greniers

Route de Gy les Nonains Montbouy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vide-greniers

Vide-greniers organisé par le comité des fêtes à l’ancien camping, restauration et buvette sur place. Entrée libre. .

Route de Gy les Nonains Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 26 32 22

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English :

L’événement Vide-greniers Montbouy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT GATINAIS SUD