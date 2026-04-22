Vide-greniers Montbouy
Vide-greniers Montbouy dimanche 21 juin 2026.
Montbouy
Vide-greniers
Route de Gy les Nonains Montbouy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vide-greniers
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes à l’ancien camping, restauration et buvette sur place. Entrée libre. .
Route de Gy les Nonains Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 26 32 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers Montbouy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT GATINAIS SUD