Vide greniers Montiéramey
Vide greniers Montiéramey dimanche 28 juin 2026.
Montiéramey
Vide greniers
Stade de Football Montiéramey Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
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Stade de Football Montiéramey 10270 Aube Grand Est +33 3 25 41 25 62 olympiquedemontieramey@neuf.fr
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English :
L’événement Vide greniers Montiéramey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne