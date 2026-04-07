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Vide greniers Montiéramey

Vide greniers Montiéramey

Vide greniers Montiéramey dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Stade de Football

Ville : 10270 Montiéramey

Département : Aube

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Montiéramey

Vide greniers

Stade de Football Montiéramey Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

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Stade de Football Montiéramey 10270 Aube Grand Est +33 3 25 41 25 62  olympiquedemontieramey@neuf.fr

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L’événement Vide greniers Montiéramey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne