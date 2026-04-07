Montiéramey

Vide greniers

Stade de Football Montiéramey Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 06:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

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Stade de Football Montiéramey 10270 Aube Grand Est +33 3 25 41 25 62 olympiquedemontieramey@neuf.fr

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English :

L’événement Vide greniers Montiéramey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne