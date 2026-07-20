Vide-Greniers Montreuil Sur Loir Montreuil-sur-Loir
dimanche 13 septembre 2026 · Montreuil-sur-Loir
Informations pratiques
Montreuil-sur-Loir
Vide-Greniers Montreuil Sur Loir
Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Envie de dénicher la perle rare ? Venez découvrir ou participer au vide-greniers organisé par l’Association Au fil du Loir
Une belle occasion pour vous de redonner une seconde vie à vos objets ou encore d’acquérir celui tant recherché auprès de nos artisans locaux. Du vinyle aux vêtements vintage en passant par des bouquins, vous trouverez forcément chaussure à vos pieds.
Buvette et restauration sur place
Renseignements et inscriptions au 06 88 14 51 29 ou 06 09 04 46 91
Site des Bretonnières (situé RD74) Entre Montreuil et Seiches-sur-le-Loir. .
Montreuil-sur-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 14 51 29
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English :
Looking for a rare gem? Come and discover or take part in the garage sale organized by the Au fil du Loir Association
L’événement Vide-Greniers Montreuil Sur Loir Montreuil-sur-Loir a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe