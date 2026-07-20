Informations pratiques

Montreuil-sur-Loir

Vide-Greniers Montreuil Sur Loir

Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Envie de dénicher la perle rare ? Venez découvrir ou participer au vide-greniers organisé par l’Association Au fil du Loir

Une belle occasion pour vous de redonner une seconde vie à vos objets ou encore d’acquérir celui tant recherché auprès de nos artisans locaux. Du vinyle aux vêtements vintage en passant par des bouquins, vous trouverez forcément chaussure à vos pieds.

Buvette et restauration sur place

Renseignements et inscriptions au 06 88 14 51 29 ou 06 09 04 46 91

Site des Bretonnières (situé RD74) Entre Montreuil et Seiches-sur-le-Loir. .

Montreuil-sur-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 14 51 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a rare gem? Come and discover or take part in the garage sale organized by the Au fil du Loir Association

L’événement Vide-Greniers Montreuil Sur Loir Montreuil-sur-Loir a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe