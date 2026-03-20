Vide-greniers

Montsec Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association Montsechoise organise sont quatrième vide grenier qui se déroulera le 7 juin 2026Tout public

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Montsec 55300 Meuse Grand Est +33 6 80 30 69 87 contact.brocante.montsec55@orange.fr

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English :

The Montsechoise association is organizing its fourth garage sale on June 7, 2026

L’événement Vide-greniers Montsec a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COEUR DE LORRAINE