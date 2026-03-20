Vide-greniers Montsec
Vide-greniers Montsec dimanche 7 juin 2026.
Vide-greniers
Montsec Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association Montsechoise organise sont quatrième vide grenier qui se déroulera le 7 juin 2026Tout public
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Montsec 55300 Meuse Grand Est +33 6 80 30 69 87 contact.brocante.montsec55@orange.fr
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English :
The Montsechoise association is organizing its fourth garage sale on June 7, 2026
L’événement Vide-greniers Montsec a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COEUR DE LORRAINE