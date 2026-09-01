Vide-greniers Nicey-sur-Aire
dimanche 13 septembre 2026 · Nicey-sur-Aire
Informations pratiques
Nicey-sur-Aire
Vide-greniers
Rue Dite-Voie-de-Latte Nicey-sur-Aire Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Avec chamboule-tout et une nouveauté du tir à l’arc pour enfants adultes et seniors avec l’association Natur’Arc.
Café, croissants, pâtés lorrains, boissons fraîches. 12 h buvette, restauration rapide (frites, saucisses). Accueil des exposants dès 7 h. Emplacements gratuits.Tout public
0 .
Rue Dite-Voie-de-Latte Nicey-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 89 88 36 50
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English :
Featuring a chamboule-tout game and a new attraction: archery for children, adults, and seniors with the Natur’Arc association.
Coffee, croissants, Lorraine-style pastries, and cold drinks. 12 p.m.: refreshment stand, fast food (fries, sausages). Exhibitors welcome starting at 7 a.m. Free booths.
L’événement Vide-greniers Nicey-sur-Aire a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE