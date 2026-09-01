Informations pratiques

Nicey-sur-Aire

Vide-greniers

Rue Dite-Voie-de-Latte Nicey-sur-Aire Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Avec chamboule-tout et une nouveauté du tir à l’arc pour enfants adultes et seniors avec l’association Natur’Arc.

Café, croissants, pâtés lorrains, boissons fraîches. 12 h buvette, restauration rapide (frites, saucisses). Accueil des exposants dès 7 h. Emplacements gratuits.Tout public

0 .

Rue Dite-Voie-de-Latte Nicey-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 89 88 36 50

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English :

Featuring a chamboule-tout game and a new attraction: archery for children, adults, and seniors with the Natur’Arc association.

Coffee, croissants, Lorraine-style pastries, and cold drinks. 12 p.m.: refreshment stand, fast food (fries, sausages). Exhibitors welcome starting at 7 a.m. Free booths.

L’événement Vide-greniers Nicey-sur-Aire a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE