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AGENDA · Nicey-sur-Aire

Vide-greniers Nicey-sur-Aire

dimanche 13 septembre 2026 · Nicey-sur-Aire

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Rue Dite-Voie-de-Latte
Ville
55260 Nicey-sur-Aire
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Nicey-sur-Aire

Vide-greniers

Rue Dite-Voie-de-Latte Nicey-sur-Aire Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Avec chamboule-tout et une nouveauté du tir à l’arc pour enfants adultes et seniors avec l’association Natur’Arc.
Café, croissants, pâtés lorrains, boissons fraîches. 12 h buvette, restauration rapide (frites, saucisses). Accueil des exposants dès 7 h. Emplacements gratuits.Tout public
0  .

Rue Dite-Voie-de-Latte Nicey-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 89 88 36 50 

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English :

Featuring a chamboule-tout game and a new attraction: archery for children, adults, and seniors with the Natur’Arc association.
Coffee, croissants, Lorraine-style pastries, and cold drinks. 12 p.m.: refreshment stand, fast food (fries, sausages). Exhibitors welcome starting at 7 a.m. Free booths.

L’événement Vide-greniers Nicey-sur-Aire a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE