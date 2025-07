Vide-greniers Nitry

Vide-greniers Nitry dimanche 20 juillet 2025.

Terrain communal « Champs du Lavoir » Nitry Yonne

Début : 2025-07-20 06:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Un grand vide-greniers organisé par le Foyer des Jeunes accueille professionnels et amateurs au terrain communal « Champ du Lavoir ». Cette brocante traditionnelle propose une belle opportunité de chiner, dénicher des trésors cachés et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Restauration sur place avec buffet et buvette pour une journée complète de découvertes et de plaisir.

Terrain communal « Champs du Lavoir » Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 63 85

