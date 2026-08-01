Informations pratiques

Liourdres

Vide greniers nocturne à Liourdres

Liourdres Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Vide greniers brocante, marché de producteurs, concert de Steve Mickael Band,tombola et ventriglisse de 18m, buvette et restauration sur place .

Liourdres 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 05 25 47

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English : Vide greniers nocturne à Liourdres

L’événement Vide greniers nocturne à Liourdres Liourdres a été mis à jour le 2026-08-01 par Corrèze Tourisme