Vide-greniers Octobre rose Salle des fêtes Lavergne dimanche 12 octobre 2025.

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association Amicale des Jeunes Ruraux organise un vide-greniers afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles ! Buvette et restauration sur place.

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 39 52 60

English : Vide-greniers Octobre rose

As part of the Pink October campaign, the Amicale des Jeunes Ruraux association is organizing a garage sale to help you find what you’re looking for and give a second life to many items! Refreshments and catering on site.

German : Vide-greniers Octobre rose

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert der Verein Amicale des Jeunes Ruraux einen Flohmarkt, bei dem Sie Ihr Glück finden und vielen Artikeln ein zweites Leben geben können! Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, l’associazione Amicale des Jeunes Ruraux organizza una vendita di oggetti in garage per farvi trovare quello che cercate e dare una seconda vita a molti oggetti! Rinfresco e ristorazione sul posto.

Espanol : Vide-greniers Octobre rose

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación Amicale des Jeunes Ruraux organiza una venta de garaje para que puedas encontrar lo que buscas y dar una segunda vida a muchos objetos Refrescos y catering in situ.

