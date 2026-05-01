Oëlleville

Vide greniers

29 Rue de Rouvres Oëlleville Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

22ème Vide greniers

Ne sont pas admis les stands de bonbons, boissons, casse-croûte, alimentation, vêtements neufs, manèges ainsi que les points-chauds (barbecue…).

Buvette et restauration sur place.

Réservation par téléphone (heures des repas).

Organisé par l’Association Familles Rurales et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Oëlleville.Tout public

0 .

29 Rue de Rouvres Oëlleville 88500 Vosges Grand Est +33 6 07 42 13 36

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English :

22nd Flea Market

Stalls selling sweets, drinks, snacks, food, new clothes, merry-go-rounds and barbecues are not permitted.

Refreshments and catering on site.

Reservations by telephone (meal times).

Organized by the Association Familles Rurales and the Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Oëlleville.

L’événement Vide greniers Oëlleville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MIRECOURT