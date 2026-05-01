Vide greniers Oëlleville
Vide greniers Oëlleville dimanche 17 mai 2026.
Oëlleville
Vide greniers
29 Rue de Rouvres Oëlleville Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
22ème Vide greniers
Ne sont pas admis les stands de bonbons, boissons, casse-croûte, alimentation, vêtements neufs, manèges ainsi que les points-chauds (barbecue…).
Buvette et restauration sur place.
Réservation par téléphone (heures des repas).
Organisé par l’Association Familles Rurales et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Oëlleville.Tout public
0 .
29 Rue de Rouvres Oëlleville 88500 Vosges Grand Est +33 6 07 42 13 36
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English :
22nd Flea Market
Stalls selling sweets, drinks, snacks, food, new clothes, merry-go-rounds and barbecues are not permitted.
Refreshments and catering on site.
Reservations by telephone (meal times).
Organized by the Association Familles Rurales and the Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Oëlleville.
L’événement Vide greniers Oëlleville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MIRECOURT