Vide-greniers Oppenans
Vide-greniers Oppenans vendredi 8 mai 2026.
Vide-greniers
Oppenans Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
RDV au vide-greniers d’Oppenans.
Marché de producteurs locaux, buvette, petite restauration et animations. .
Oppenans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 71 06 36
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Oppenans a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL