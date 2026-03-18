Vide-greniers Oppenans

Vide-greniers Oppenans vendredi 8 mai 2026.

Vide-greniers

Oppenans Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

RDV au vide-greniers d’Oppenans.
Marché de producteurs locaux, buvette, petite restauration et animations.   .

Oppenans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 71 06 36 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Oppenans a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL