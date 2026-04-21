Vide-greniers Rue Neuve Orval sur Sienne

Orval sur Sienne

Vide-greniers

Rue Neuve Montchaton Orval sur Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

6h à 17h Salle des Fêtes. Restauration Buvette, WC, Extérieur, Parking

Le comité des fêtes de Montchaton organise son habituel vide-greniers ce dimanche 30 août.

Restauration sur place, frites maison, crêpes et de quoi se désaltérer.

Ambiance conviviale assurée, entre 80 et 100 déballeurs. Exposants 1 € le mètre linéaire, réservation au 0233470185, café offert, arrivée à partir de 06h et fermeture des accès déballages à 08h pour réouverture à 17h. .

Rue Neuve Montchaton Orval sur Sienne 50660 Manche Normandie +33 2 33 47 01 85

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Orval sur Sienne a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme