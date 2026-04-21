Vide-greniers Rue Neuve Orval sur Sienne
Vide-greniers Rue Neuve Orval sur Sienne dimanche 30 août 2026.
Orval sur Sienne
Vide-greniers
Rue Neuve Montchaton Orval sur Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
6h à 17h Salle des Fêtes. Restauration Buvette, WC, Extérieur, Parking
Le comité des fêtes de Montchaton organise son habituel vide-greniers ce dimanche 30 août.
Restauration sur place, frites maison, crêpes et de quoi se désaltérer.
Ambiance conviviale assurée, entre 80 et 100 déballeurs. Exposants 1 € le mètre linéaire, réservation au 0233470185, café offert, arrivée à partir de 06h et fermeture des accès déballages à 08h pour réouverture à 17h. .
Rue Neuve Montchaton Orval sur Sienne 50660 Manche Normandie +33 2 33 47 01 85
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Orval sur Sienne a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme