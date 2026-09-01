AGENDA · Paillé
Vide-greniers Sur le Stade Paillé
dimanche 27 septembre 2026 · Sur le Stade · Paillé
Informations pratiques
Paillé
Vide-greniers
Sur le Stade 46 rue des prairies Paillé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide-grenier du Foyer Rural
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Sur le Stade 46 rue des prairies Paillé 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 47 84 69 martineboussiquet@gmail.com
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English :
Foyer Rural Car Boot Sale
L’événement Vide-greniers Paillé a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge