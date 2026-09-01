Vide-greniers Sur le Stade Paillé

dimanche 27 septembre 2026 · Sur le Stade · Paillé

Informations pratiques

Paillé

Vide-greniers

Sur le Stade 46 rue des prairies Paillé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide-grenier du Foyer Rural

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Sur le Stade 46 rue des prairies Paillé 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 47 84 69 martineboussiquet@gmail.com

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English :

Foyer Rural Car Boot Sale

L’événement Vide-greniers Paillé a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge