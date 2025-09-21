VIDE GRENIERS PAR BOURBONN ECO Bourbonne-les-Bains

VIDE GRENIERS PAR BOURBONN ECO Bourbonne-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

CENTRE VILLE Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Tout public

VIDE-GRENIERS organisé par Bourbonn’Eco. Restauration et buvette sur place. Emplacement gratuit (installation pour exposant à partir de 6h30). Jeux gonflables. Info et résa. auprès de Nicolas (magasin Couleurs passion) au 06 82 75 26 16. Grande rue .

CENTRE VILLE Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 75 26 16

