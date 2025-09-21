VIDE GRENIERS PAR BOURBONN ECO Bourbonne-les-Bains
VIDE GRENIERS PAR BOURBONN ECO Bourbonne-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.
VIDE GRENIERS PAR BOURBONN ECO
CENTRE VILLE Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Tout public
VIDE-GRENIERS organisé par Bourbonn’Eco. Restauration et buvette sur place. Emplacement gratuit (installation pour exposant à partir de 6h30). Jeux gonflables. Info et résa. auprès de Nicolas (magasin Couleurs passion) au 06 82 75 26 16. Grande rue .
CENTRE VILLE Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 75 26 16
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement VIDE GRENIERS PAR BOURBONN ECO Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-20 par Antenne de Bourbonne-les-Bains