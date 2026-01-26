Vide-greniers par MCP33 Salle communale Gaillan-en-Médoc

Vide-greniers par MCP33

Salle communale Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc Gironde

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

MPC33 organise son vide-greniers dans la salle communale.

Snack et buvette sur place.

Sur réservation pour les exposants, qui seront accueillis dès 7h le jour du vide-greniers. .

Salle communale Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 21 26 medocpechecompetition33@gmail.com

