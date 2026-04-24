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Vide-greniers par Nova’Humanité Pauillac

Vide-greniers par Nova’Humanité Pauillac

Vide-greniers par Nova’Humanité Pauillac dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Quais

Ville : 33250 Pauillac

Département : Gironde

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Pauillac

Vide-greniers par Nova’Humanité

Quais Pauillac Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Nova’Humanité organise son vide-greniers sur les quais.
Réservé aux particuliers. Sur réservation pour les exposants.
Restauration salée et sucrée sur place.   .

Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 87 85 21  novahumanite@gmail.com

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English : Vide-greniers par Nova’Humanité

L’événement Vide-greniers par Nova’Humanité Pauillac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Médoc-Vignoble

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