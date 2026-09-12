Vide-greniers par Nova’Humanité Pauillac
dimanche 11 octobre 2026 · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Vide-greniers par Nova’Humanité
Quais Pauillac Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 06:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Nova’Humanité organise son vide-greniers sur les quais.
Réservé aux particuliers. Sur réservation pour les exposants.
Restauration salée et sucrée sur place. Buvette.
Jeu du poids du panier à deviner. .
Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 87 85 21 novahumanite@gmail.com
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English : Vide-greniers par Nova’Humanité
L’événement Vide-greniers par Nova’Humanité Pauillac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble
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