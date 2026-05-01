Parleboscq

Vide-greniers

Foyer Parleboscq Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Que ce soit pour vous débarrasser d’affaires que vous ne voulez plus, ou au contraire, pour récupérer des affaires d’occasions, tout le monde repartira satisfait de ce vide grenier organisé par Gym Persylvaine !

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Foyer Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 73 56 49

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English : Vide-greniers

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L’événement Vide-greniers Parleboscq a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Landes d’Armagnac