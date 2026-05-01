Vide-greniers Parleboscq
Vide-greniers Parleboscq dimanche 24 mai 2026.
Parleboscq
Vide-greniers
Foyer Parleboscq Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Que ce soit pour vous débarrasser d’affaires que vous ne voulez plus, ou au contraire, pour récupérer des affaires d’occasions, tout le monde repartira satisfait de ce vide grenier organisé par Gym Persylvaine !
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Foyer Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 73 56 49
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English : Vide-greniers
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L’événement Vide-greniers Parleboscq a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Landes d’Armagnac
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