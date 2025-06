Vide-greniers – Paunat 29 juin 2025 08:00

Dordogne

Vide-greniers Stade Paunat Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 08:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Dimanche 29 juin 2025, vide-greniers à Paunat de 8h à 18h.

Réservé aux non-professionnels, réservations jusqu’au 22 juin.

Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place.

Stade

Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 06 66 98 comitedesfetesdepaunat@gmail.com

English : Vide-greniers

Sunday June 29, 2025, garage sale in Paunat from 8am to 6pm.

Reserved for non-professionals, bookings until June 22nd.

Free admission, refreshments and snacks on site.

German : Vide-greniers

Sonntag, 29. Juni 2025, Flohmarkt in Paunat von 8 bis 18 Uhr.

Nur für Nichtgewerbetreibende, Reservierungen bis zum 22. Juni.

Freier Eintritt, Erfrischungsstände und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Domenica 29 giugno 2025, vendita di garage a Paunat dalle 8.00 alle 18.00.

Riservato ai non professionisti, prenotazioni fino al 22 giugno.

Ingresso libero, rinfresco e snack in loco.

Espanol : Vide-greniers

Domingo 29 de junio de 2025, venta de garaje en Paunat de 8h a 18h.

Reservado a los no profesionales, reservas hasta el 22 de junio.

Entrada gratuita, refrescos y aperitivos in situ.

L’événement Vide-greniers Paunat a été mis à jour le 2025-06-12 par OT de Périgueux