Vide Greniers Salle des Fêtes Perquie

Vide Greniers

Salle des Fêtes D354 Perquie Landes

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

C’est l’occasion rêvée de proposer une seconde vie aux objets, jeux, vêtements, vaisselle, …..que vous ne voulez plus voir dans la maison ! Buvette et restauration, tout est prévu pour une journée de bonnes affaires.

Pour les exposants, inscription avant le 21 Avril.

C’est l’occasion rêvée de proposer une seconde vie aux objets, jeux, vêtements, vaisselle, …..que vous ne voulez plus voir dans la maison ! Buvette et restauration, tout est prévu pour une journée de bonnes affaires.

Et pour agrémenter vos bonnes occasions, exposition gratuite de voitures et motos de collection sur la place.

Pour les exposants, inscription avant le 21 Avril. .

Salle des Fêtes D354 Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 68 25 50 judoclubvilleneuve@hotmail.fr

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English : Vide Greniers

It’s the perfect opportunity to give a second life to objects, games, clothes, crockery, ….. that you no longer want to see around the house! With refreshments and food, it’s sure to be a day of bargains.

Exhibitors must register by April 21.

L’événement Vide Greniers Perquie a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac