Vide Greniers Salle des Fêtes Perquie
Vide Greniers Salle des Fêtes Perquie dimanche 26 avril 2026.
Vide Greniers
Salle des Fêtes D354 Perquie Landes
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
C’est l’occasion rêvée de proposer une seconde vie aux objets, jeux, vêtements, vaisselle, …..que vous ne voulez plus voir dans la maison ! Buvette et restauration, tout est prévu pour une journée de bonnes affaires.
Pour les exposants, inscription avant le 21 Avril.
C’est l’occasion rêvée de proposer une seconde vie aux objets, jeux, vêtements, vaisselle, …..que vous ne voulez plus voir dans la maison ! Buvette et restauration, tout est prévu pour une journée de bonnes affaires.
Et pour agrémenter vos bonnes occasions, exposition gratuite de voitures et motos de collection sur la place.
Pour les exposants, inscription avant le 21 Avril. .
Salle des Fêtes D354 Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 68 25 50 judoclubvilleneuve@hotmail.fr
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English : Vide Greniers
It’s the perfect opportunity to give a second life to objects, games, clothes, crockery, ….. that you no longer want to see around the house! With refreshments and food, it’s sure to be a day of bargains.
Exhibitors must register by April 21.
L’événement Vide Greniers Perquie a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac