Vide-Greniers – Peyrehorade 15 juin 2025 09:00

Landes

Vide-Greniers Salle Aspremont Peyrehorade Landes

Début : 2025-06-15 09:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-15

Vide-greniers organisé par le groupe vocal Orthe’En sol. Restauration rapide et buvette sur place.

Salle Aspremont

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 88 30 12

English : Vide-Greniers

Garage sale organized by the Orthe’En sol vocal group. Fast food and refreshments on site.

German : Vide-Greniers

Flohmarkt, organisiert von der Vokalgruppe Orthe’En sol. Schnellrestaurants und Getränke vor Ort.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dal gruppo vocale Orthe’En sol. Fast food e rinfreschi in loco.

Espanol : Vide-Greniers

Venta de garaje organizada por el grupo vocal Orthe’En sol. Comida rápida y refrescos in situ.

