Venez assister à ce vide-greniers organisé par le club de rugby Peyrehorade sport. Sur place buvette, crêpes et sandwichs.

Salle Aspremont

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 67 27

English : Vide-Greniers

Come and take part in this garage sale organized by the Musicale des Gaves.

German : Vide-Greniers

Besuchen Sie diesen Flohmarkt, der von der Musicale des Gaves organisiert wird.

Italiano :

Partecipate a questa vendita di garage organizzata dal club sportivo di rugby Peyrehorade. Ristoro in loco, frittelle e panini.

Espanol : Vide-Greniers

Ven a este mercadillo organizado por la Musicale des Gaves.

