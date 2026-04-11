Peyrehorade

Vide greniers

Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Vide-greniers organisé par le Tennis Club de Peyrehorade. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.

Vide-greniers organisé par le Tennis Club de Peyrehorade. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. .

Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 45 11 99

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English : Vide greniers

Garage sale organized by the Tennis Club de Peyrehorade. Free admission. Refreshments and catering on site.

L’événement Vide greniers Peyrehorade a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans