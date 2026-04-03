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AGENDA · Peyrehorade

Vide greniers Peyrehorade

dimanche 10 janvier 2027 · Peyrehorade

Vide greniers Peyrehorade

Informations pratiques

Début
dimanche 10 janvier 2027
Fin
dimanche 10 janvier 2027
Heure de début
07:00:00
Adresse
Salle d'Aspremont
Ville
40300 Peyrehorade
Département
Landes
Tarif

Peyrehorade

Vide greniers

Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-10 07:00:00
fin : 2027-01-10 17:00:00

Date(s) :
2027-01-10

Vide-greniers organisé par le Tennis Club de Peyrehorade. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
Vide-greniers organisé par le Tennis Club de Peyrehorade. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.   .

Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 19 60 70 

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English : Vide greniers

Garage sale organized by the Tennis Club de Peyrehorade. Free admission. Refreshments and catering on site.

L’événement Vide greniers Peyrehorade a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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