Informations pratiques

Piégut-Pluviers

Vide-greniers

centre ville Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Buvette, restauration sur place. Inscription pour les exposants jusqu’au 10/09. .

centre ville Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 87 34 64

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-08-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin