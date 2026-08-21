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Vide-greniers Piégut-Pluviers

dimanche 13 septembre 2026 · Piégut-Pluviers

Vide-greniers Piégut-Pluviers

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
centre ville
Ville
24360 Piégut-Pluviers
Département
Dordogne
Tarif

Piégut-Pluviers

Vide-greniers

centre ville Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Buvette, restauration sur place. Inscription pour les exposants jusqu’au 10/09.   .

centre ville Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 87 34 64 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-08-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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