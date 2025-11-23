Vide-greniers Route de Mesquer Piriac-sur-Mer

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Venez faire de bonnes affaires au vide-greniers organisé par l’école Notre Dame du Rosaire !

Inscriptions et renseignements 06 13 40 60 55 ou apel.nddr.piriac@gmail.com .

Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 51 46 apel.nddr.piriac@gmail.com

