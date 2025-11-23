Vide-greniers Route de Mesquer Piriac-sur-Mer
Vide-greniers Route de Mesquer Piriac-sur-Mer dimanche 23 novembre 2025.
Vide-greniers
Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Venez faire de bonnes affaires au vide-greniers organisé par l’école Notre Dame du Rosaire !
Inscriptions et renseignements 06 13 40 60 55 ou apel.nddr.piriac@gmail.com .
Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 51 46 apel.nddr.piriac@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-greniers Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT44