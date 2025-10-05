Vide-greniers Places comtales Aix-en-Provence

Vide-greniers Places comtales Aix-en-Provence dimanche 5 octobre 2025.

Vide-greniers Places comtales

Dimanche 5 octobre 2025 de 8h30 à 18h. Places comtales Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

La Ville d’Aix-en-Provence organise un grand vide-greniers au niveau des places Comtales (report au dimanche 12 octobre en cas d’intempéries).

Le public pourra y venir pour chiner, déambuler en famille, entre amis, pour troquer, trouver des objets tels que jouets, vêtements, livres, petite brocante, mais aussi pour profiter de ce moment d’échange convivial qui attire chaque année un public très nombreux. .

Places comtales Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

English :

The town of Aix-en-Provence is organizing a large garage sale in the Place Comtales (postponed to Sunday October 12 in case of bad weather).

German :

Die Stadt Aix-en-Provence organisiert einen großen Flohmarkt auf den Gräflichen Plätzen (bei schlechtem Wetter auf Sonntag, den 12. Oktober verschoben).

Italiano :

La città di Aix-en-Provence organizza una grande vendita di garage in Place Comtales (rinviata a domenica 12 ottobre in caso di maltempo).

Espanol :

La ciudad de Aix-en-Provence organiza una gran venta de garaje en la plaza Comtales (aplazada al domingo 12 de octubre por mal tiempo).

L’événement Vide-greniers Places comtales Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence