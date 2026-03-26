Vide greniers Le bourg Planchez
Vide greniers Le bourg Planchez dimanche 19 juillet 2026.
Vide greniers
Le bourg Dans les rues Planchez Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide greniers organisé par le comité des fêtes. Petite restauration et buvette sur place. .
Le bourg Dans les rues Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 18 57 16
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Planchez a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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