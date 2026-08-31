AGENDA · Pleslin-Trigavou
Vide-greniers Stade Pierre Vétier Pleslin-Trigavou
samedi 1 mai 2027 · Stade Pierre Vétier · Pleslin-Trigavou
Informations pratiques
Pleslin-Trigavou
Vide-greniers
Stade Pierre Vétier Rue François Mitterrand Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01 08:00:00
fin : 2027-05-01 18:00:00
Date(s) :
2027-05-01
Restauration et buvette sur place .
Stade Pierre Vétier Rue François Mitterrand Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 79 70 46
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English :
L’événement Vide-greniers Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-08-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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