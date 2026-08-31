Vide-greniers Stade Pierre Vétier Pleslin-Trigavou

Informations pratiques

Pleslin-Trigavou

Vide-greniers

Stade Pierre Vétier Rue François Mitterrand Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-01 08:00:00

fin : 2027-05-01 18:00:00

Date(s) :

2027-05-01

Restauration et buvette sur place .

Stade Pierre Vétier Rue François Mitterrand Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 79 70 46

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English :

L’événement Vide-greniers Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-08-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme