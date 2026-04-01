Vide-greniers solidaire Relais de Fréhel Plévenon

Vide-greniers solidaire

Relais de Fréhel Allée de Besnard Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vide-greniers solidaire organisé par Lala et les P’tits Potes

Buvette et restauration sur place

Tombola .

Relais de Fréhel Allée de Besnard Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 17 81 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers solidaire Plévenon a été mis à jour le 2026-03-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme