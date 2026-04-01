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Vide-greniers solidaire Relais de Fréhel Plévenon

Vide-greniers solidaire Relais de Fréhel Plévenon dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Relais de Fréhel

Adresse : Allée de Besnard

Ville : 22240 Plévenon

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Vide-greniers solidaire

Relais de Fréhel Allée de Besnard Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Vide-greniers solidaire organisé par Lala et les P’tits Potes
Buvette et restauration sur place
Tombola   .

Relais de Fréhel Allée de Besnard Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 17 81 64 

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English :

L’événement Vide-greniers solidaire Plévenon a été mis à jour le 2026-03-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme