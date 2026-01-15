Vide-greniers Salle omnisports du bourg Plouarzel
Vide-greniers Salle omnisports du bourg Plouarzel dimanche 8 février 2026.
Vide-greniers
Salle omnisports du bourg 205 Impasse de l’Argoat Plouarzel Finistère
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
Vide-greniers organisé par l’association Les Bidourics
Accueil des exposants à partir de 7 h.
Accueil des visiteurs dès 9 h.
Location par table de 3 mètres.
Tables et chaises fournies et installées par les organisateurs.
Visiteurs et exposants pourront y trouver des crêpes, sandwichs, boissons fraîches et chaudes. .
Salle omnisports du bourg 205 Impasse de l’Argoat Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 70 00 70 15
