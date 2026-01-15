Vide-greniers Salle omnisports du bourg Plouarzel

Vide-greniers

Salle omnisports du bourg 205 Impasse de l’Argoat Plouarzel Finistère

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Vide-greniers organisé par l’association Les Bidourics

Accueil des exposants à partir de 7 h.

Accueil des visiteurs dès 9 h.

Location par table de 3 mètres.

Tables et chaises fournies et installées par les organisateurs.

Visiteurs et exposants pourront y trouver des crêpes, sandwichs, boissons fraîches et chaudes. .

+33 6 70 00 70 15

Vide-greniers

