Vide-greniers Salle omnisports du bourg Plouarzel dimanche 8 février 2026.

Salle omnisports du bourg 205 Impasse de l’Argoat Plouarzel Finistère

Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Vide-greniers organisé par l’association Les Bidourics
Accueil des exposants à partir de 7 h.
Accueil des visiteurs dès 9 h.
Location par table de 3 mètres.
Tables et chaises fournies et installées par les organisateurs.
Visiteurs et exposants pourront y trouver des crêpes, sandwichs, boissons fraîches et chaudes.   .

Salle omnisports du bourg 205 Impasse de l'Argoat Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 70 00 70 15 

