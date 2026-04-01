Vide-greniers Plouasne
Vide-greniers Plouasne dimanche 12 avril 2026.
Plouasne
Vide-greniers
Place de l’Église Plouasne Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Organisé dans le bourg par le comité des fêtes .
Place de l’Église Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 65 33 49
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English :
L’événement Vide-greniers Plouasne a été mis à jour le 2026-04-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme