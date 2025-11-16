Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Plougonvelin

Vide-greniers Plougonvelin dimanche 16 novembre 2025.

Vide-greniers

Stade du Trémeur salle 2 Plougonvelin Finistère

Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Vide-greniers de 9h à 17h
Restauration et buvette sur place
Organisé par Plougonvelin Handball   .

Stade du Trémeur salle 2 Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 73 15 50 

