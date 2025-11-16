Vide-greniers Plougonvelin
Vide-greniers Plougonvelin dimanche 16 novembre 2025.
Vide-greniers
Stade du Trémeur salle 2 Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Vide-greniers de 9h à 17h
Restauration et buvette sur place
Organisé par Plougonvelin Handball .
Stade du Trémeur salle 2 Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 73 15 50
