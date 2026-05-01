Vide-greniers Pludual
Vide-greniers Pludual dimanche 24 mai 2026.
Pludual
Vide-greniers
Place de l’église Pludual Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide-greniers organisé par le Comité des fêtes de Pludual. Restauration et buvette sur place. 3€ le mètre linéaire. Place de l’église. Inscription pour les vendeurs au 02 96 20 27 21 ou sur le site HelloAsso. .
Place de l’église Pludual 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 27 21
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English :
L’événement Vide-greniers Pludual a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Falaises d’Armor