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Vide-greniers Pludual

Vide-greniers Pludual dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 22290 Pludual

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pludual

Vide-greniers

Place de l’église Pludual Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Vide-greniers organisé par le Comité des fêtes de Pludual. Restauration et buvette sur place. 3€ le mètre linéaire. Place de l’église. Inscription pour les vendeurs au 02 96 20 27 21 ou sur le site HelloAsso.   .

Place de l’église Pludual 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 27 21 

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English :

L’événement Vide-greniers Pludual a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Falaises d’Armor