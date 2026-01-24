Vide Greniers

Complexe de la Madeleine Plumelec Morbihan

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

De 8h à 18h, entrée 1€, gratuit de 12 ans. Buvette et petite restauration sur place. Contact et réservation par mail ou téléphone. Organisation Amicale la Claie. .

Complexe de la Madeleine Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 7 78 40 59 71

L’événement Vide Greniers Plumelec a été mis à jour le 2026-01-21 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE